Преступные группировки, которые стоят за недавними попытками дестабилизации ситуации в Молдове накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, включая вандализм в отношении правительственных зданий, имеют целью в том числе силовой захват государственных институтов.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернеуцану, сообщает "Европейская правда".

По его словам, способность преступных групп, стоящих за вандализмом, реализовать свои планы зависит от оперативности правоохранительных органов.

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"Безусловно, определенные намерения этих категорий людей реализуются. Кроме тех, что связаны с простой массовой дестабилизацией, они преследуют гораздо более глубокие цели, в том числе даже захват или действия, связанные с массовыми беспорядками, с целью захвата определенных объектов. Следовательно, их цели – это насильственный захват институтов", – сказал Чернеуцану.

Для таких планов, добавил он, вознаграждение за содеянное также является соответствующим.

"Согласно анализу информации, которую мы имеем, цели амбициозные, гораздо более амбициозные, чем бросание краски. Если за акцию... облить краской и разгромить государственные учреждения выплаты составляют 5 тысяч евро, то мы очень хорошо понимаем, какие выплаты за другие акции", – сказал руководитель полиции.

Недавно в Молдове задержали двух братьев за помощь в организации массовых беспорядков во время акции протеста возле Центральной избирательной комиссии, которую якобы координировала структура, связанная с осужденным беглым олигархом Иланом Шором.

Впоследствии произошел вандализм в отношении здания Министерства труда и социальной защиты и здания правительства. Были задержаны два человека, которые утверждали, что были частью группы из 20 молодых людей, завербованных для совершения актов вандализма в отношении государственных учреждений с целью дестабилизации ситуации. Их подготовка якобы проходила на стрельбище под Москвой.

Напомним, 20 октября в Молдове состоятся выборы президента и референдум по вступлению в ЕС. Читайте подробно о том, как на фоне этих событий Россия пустила военный бюджет на смену власти в Молдове.

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