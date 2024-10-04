У шведському Гетеборзі розслідують два вибухи у будинках

Шведська поліція розслідує два вибухи в будинках у передмістях Гетеборга, що сталися вранці 4 жовтня.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Спершу до поліції надійшло сповіщення про нічний вибух в будинку у комуні Партілле, що є східним передмістям Гетеборга. За кілька годин, невдовзі після 6 ранку, вибух стався в будинку у районі Ангеред.

Внаслідок вибуху розбилися кілька вікон. У будинку були двоє дорослих і троє дітей, ніхто з них серйозно не постраждав.

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У поліції вважають, що в обох випадках причиною вибуху була граната.

"Ми бачимо зв’язок між цими вибухами, але поки не можу вдаватися у деталі", – прокоментував начальник розслідування Йоран Сундстрьом. Обидва випадки доручили одній команді слідчих.

Поліція опитала трьох людей, серед яких один неповнолітній, але підозрюваних у зв’язку з вибухами наразі немає.

Попередні подібні інциденти у Швеції пов’язували з боротьбою конкуруючих кримінальних груп.

Нагадаємо, також останніми місяцями поглибилася проблема з вербуванням шведських підлітків кримінальними групами для виконання різних "завдань" у столиці Данії Копенгагені, що спонукало правоохоронців Данії, Швеції та Норвегії поглиблювати співпрацю для протидії цьому явищу.

Затримані у зв’язку з вибухами біля посольства Ізраїлю у Копенгагені також виявились юними шведами.