У шведському Гетеборзі розслідують два вибухи у будинках
Шведська поліція розслідує два вибухи в будинках у передмістях Гетеборга, що сталися вранці 4 жовтня.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Спершу до поліції надійшло сповіщення про нічний вибух в будинку у комуні Партілле, що є східним передмістям Гетеборга. За кілька годин, невдовзі після 6 ранку, вибух стався в будинку у районі Ангеред.
Внаслідок вибуху розбилися кілька вікон. У будинку були двоє дорослих і троє дітей, ніхто з них серйозно не постраждав.
У поліції вважають, що в обох випадках причиною вибуху була граната.
"Ми бачимо зв’язок між цими вибухами, але поки не можу вдаватися у деталі", – прокоментував начальник розслідування Йоран Сундстрьом. Обидва випадки доручили одній команді слідчих.
Поліція опитала трьох людей, серед яких один неповнолітній, але підозрюваних у зв’язку з вибухами наразі немає.
Попередні подібні інциденти у Швеції пов’язували з боротьбою конкуруючих кримінальних груп.
Нагадаємо, також останніми місяцями поглибилася проблема з вербуванням шведських підлітків кримінальними групами для виконання різних "завдань" у столиці Данії Копенгагені, що спонукало правоохоронців Данії, Швеції та Норвегії поглиблювати співпрацю для протидії цьому явищу.
Затримані у зв’язку з вибухами біля посольства Ізраїлю у Копенгагені також виявились юними шведами.