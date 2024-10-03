У Данії підліткам, звинуваченим у вибухах під посольством Ізраїлю, обрали запобіжний захід

У четвер, 3 жовтня, двом шведським підліткам були пред'явлені звинувачення у зберіганні п'яти ручних гранат і підриві двох з них на даху біля посольства Ізраїлю в Копенгагені, після чого їх взяли під варту.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Поліція повідомила, що їх триматимуть під вартою до 30 жовтня.

Як повідомлялося, підлітків у віці 16 і 19 років затримали у середу, 2 жовтня, у поїзді на головному залізничному вокзалі Копенгагена.

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Агентство зазначило, що вони не визнали себе винними під час попереднього допиту 3 жовтня у міському суді Копенгагена.

Два вибухи під посольством Ізраїлю – приблизно за 100 метрів від будівлі – сталися попередньої ночі близько 03:20, невдовзі після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пізно вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів під посольством, а загалом затримано трьох осіб.