В шведском Гетеборге расследуют два взрыва в домах

Шведская полиция расследует два взрыва в домах в пригородах Гетеборга, произошедших утром 4 октября.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Сначала в полицию поступило извещение о ночном взрыве в доме в коммуне Партилле, что является восточным пригородом Гетеборга. Через несколько часов, вскоре после 6 утра, взрыв произошел в доме в районе Ангеред.

В результате взрыва разбились несколько окон. В доме были двое взрослых и трое детей, никто из них серьезно не пострадал.

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В полиции считают, что в обоих случаях причиной взрыва была граната.

"Мы видим связь между этими взрывами, но пока не могу вдаваться в детали", – прокомментировал начальник расследования Йоран Сундстрём. Оба случая поручили одной команде следователей.

Полиция опросила трех человек, среди которых один несовершеннолетний, но подозреваемых в связи со взрывами пока нет.

Предыдущие подобные инциденты в Швеции связывали с борьбой конкурирующих криминальных групп.

Напомним, также в последние месяцы углубилась проблема с вербовкой шведских подростков криминальными группами для выполнения различных "заданий" в столице Дании Копенгагене, что побудило правоохранителей Дании, Швеции и Норвегии углублять сотрудничество для противодействия этому явлению.

Задержанные в связи со взрывами возле посольства Израиля в Копенгагене также оказались юными шведами.