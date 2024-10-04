Сильні повені вразили значну частину Боснії

Внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Рятувальні служби на півдні країни повідомили, що кілька людей зникли безвісти, і закликали волонтерів та армію допомогти з пошуками.

У населених пунктах Ябланиця і Киселяк, які сильно потерпіли від стихії, уночі стались відімкнення світла та були перебої зі зв’язком.

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Naše institucije u potpunosti su angažovane u odgovoru na posljednje poplave izazvane padavinama. CZ KS je aktivna na terenu, prati situaciju i djeluje u svim ugroženim područjima, Naša oprema, bit će dostupna najugroženijim. Fojnica, Kiseljak, Jablanica… nisu sami! pic.twitter.com/bFr1SPFpM3 – Nihad Uk (@nihaduk) October 4, 2024

Пожежна станція в Ябланиці повідомила, що містечко було повністю відрізане від світу – дороги і залізничні колії були закриті.

фото з соцмережі Х

"Поліція повідомила нам, що залізниця також заблокована. Наразі ви не можете ні в'їхати, ні виїхати з Ябланиці. Стаціонарні телефони працюють, але мобільний зв'язок відсутній", – сказали рятувальники.

Вони закликали людей не виходити на затоплені вулиці.

фото з соцмережі Х

Про сильні дощі і сильний вітер повідомляють і в сусідній Хорватії, де було перекрито кілька доріг, а столиця Загреб готувалася до виходу з берегів річки Сави.

Сильний вітер ускладнив рух транспорту на південному узбережжі Адріатичного моря, а повені, викликані зливами, загрожують кільком містам і селам Хорватії.

Нагадаємо, в середині вересня від масштабних повеней постраждали низка районів Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини, а також північ Румунії.