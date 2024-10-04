Сильные наводнения произошли в значительной части Боснии

В результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Спасательные службы на юге страны сообщили, что несколько человек пропали без вести, и призвали волонтеров и армию помочь с поисками.

В населенных пунктах Ябланица и Киселяк, которые сильно пострадали от стихии, ночью произошли отключения света и были перебои со связью.

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Naše institucije u potpunosti su angažovane u odgovoru na posljednje poplave izazvane padavinama. CZ KS je aktivna na terenu, prati situaciju i djeluje u svim ugroženim područjima, Naša oprema, bit će dostupna najugroženijim. Fojnica, Kiseljak, Jablanica… nisu sami! pic.twitter.com/bFr1SPFpM3 – Nihad Uk (@nihaduk) October 4, 2024

Пожарная станция в Ябланице сообщила, что городок был полностью отрезан от мира – дороги и железнодорожные пути были закрыты.

фото з соцмережі Х

"Полиция сообщила нам, что железная дорога также заблокирована. Сейчас вы не можете ни въехать, ни выехать из Ябланицы. Стационарные телефоны работают, но мобильная связь отсутствует", – сказали спасатели.

Они призвали людей не выходить на затопленные улицы.

фото з соцмережі Х

О сильных дождях и сильном ветре сообщают и в соседней Хорватии, где было перекрыто несколько дорог, а столица Загреб готовилась к выходу из берегов реки Савы.

Сильный ветер осложнил движение транспорта на южном побережье Адриатического моря, а наводнения, вызванные ливнями, угрожают нескольким городам и селам Хорватии.

Напомним, в середине сентября от масштабных наводнений пострадали ряд районов Польши, Чехии, Австрии и Венгрии, а также север Румынии.