Внаслідок повені у Боснії загинули щонайменше п’ятеро людей

У п’ятницю, 4 жовтня, через повінь у Боснії загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це повідомила представниця Управління цивільного захисту, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

За неофіційною інформацією, яку надала посадовиця, внаслідок повеней у Боснії загинули вже п’ятеро людей.

Представниця Управління повідомила, що всі дороги, які ведуть до Ябланиці, заблоковані, та акцентувала, що влада почала евакуацію в муніципалітетах, які постраждали від повені, в тому числі 17 осіб з психіатричної лікарні.

Реклама:

Фото: Reuters

Агентство зазначило, що міністр оборони Зукан Хелез заявив, що місцева влада в районі Ябланиці звернулася до Військово-повітряних сил із проханням про допомогу в евакуації дитини.

Про сильні дощі і сильний вітер повідомляють і в сусідній Хорватії, де було перекрито кілька доріг, а столиця Загреб готувалася до виходу з берегів річки Сави.

Зранку 4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни.

Сильний вітер ускладнив рух транспорту на південному узбережжі Адріатичного моря, а повені, викликані зливами, загрожують кільком містам і селам Хорватії.

Нагадаємо, в середині вересня від масштабних повеней постраждали низка районів Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини, а також північ Румунії.