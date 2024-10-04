В результате наводнения в Боснии погибли по меньшей мере пять человек

В пятницу, 4 октября, из-за наводнения в Боснии погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщила представительница Управления гражданской защиты, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По неофициальной информации, которую предоставила чиновница, в результате наводнений в Боснии погибли уже пять человек.

Представительница Управления сообщила, что все дороги, ведущие к Ябланице, заблокированы, и акцентировала, что власти начали эвакуацию в муниципалитетах, пострадавших от наводнения, в том числе 17 человек из психиатрической больницы.

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Фото: Reuters

Агентство отметило, что министр обороны Зукан Хелез заявил, что местные власти в районе Ябланицы обратились к Военно-воздушным силам с просьбой о помощи в эвакуации ребенка.

О сильных дождях и сильном ветре сообщают и в соседней Хорватии, где было перекрыто несколько дорог, а столица Загреб готовилась к выходу из берегов реки Савы.

Утром 4 октября сообщалось, что в результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

Сильный ветер осложнил движение транспорта на южном побережье Адриатического моря, а наводнения, вызванные ливнями, угрожают нескольким городам и селам Хорватии.

Напомним, в середине сентября от масштабных наводнений пострадали ряд районов Польши, Чехии, Австрии и Венгрии, а также север Румынии.