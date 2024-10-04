Естонія вважає недостатніми зміни до статуту місцевої церкви Московського патріархату

У міністерстві внутрішніх справ Естонії оголосили недостатніми ті зміни, які внесла до свого статуту Естонська православна церква Московського патріархату для розриву зв’язків з Москвою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У відомстві офіційно повідомили ЕПЦ МП, що ухвалені нею зміни до статутів для дистанціювання від Російської православної церкви і патріарха Кіріла є недостатніми, а запропонована нею нова самоназва також не може бути затверджена.

"Вплив Московського патріархату на ЕПЦ МП не зменшується внаслідок зміни назви чи усунення згадки про Московський патріархат, РПЦ і патріарха зі статутів… Вплив МП залишається таким самим, і в адміністративному, і в канонічному сенсі", – повідомив у відповіді керівництву церкви канцлер МВС Тармо Міілітс.

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Одним з аргументів є те, що в оновленому статуті залишилося посилання на томос 1993 року, у якому прямо закріплено підпорядкування естонської церкви Московському патріархату.

"В МВС очікують, що ви знову переглянете статут, врахувавши спостереження, висловлені у цьому листі, та ухвалите його у такій формі, яка повністю виключить афіліацію з Московським патріархатом та РПЦ", – зазначив він.

Окрім того, в МВС заявили про неможливість перереєструвати церкву з назвою "Естонська православна церква", оскільки вона надто схожа на вже зареєстровану Естонську апостольсько-православну церкву, а також буде хибно створювати враження, що йдеться про організацію, яка об’єднує усіх православних Естонії.

На додачу, МВС висловило зауваження щодо інтерпретації у статуті певних історичних фактів.

Міністр внутрішніх справ Естонії ще у серпні висловив сумнів у тому, що нову назву Естонської православної церкви Московського патріархату можна буде зареєструвати, та що її зміни до статуту достатні для того, щоб зняти усі питання.

Нагадаємо, у травні парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ.

МВС Естонії запрошувало на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату після того, як РПЦ оголосила війну в Україні "священною".

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