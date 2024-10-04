Эстония считает недостаточными изменения в устав местной церкви Московского патриархата

В министерстве внутренних дел Эстонии объявили недостаточными те изменения, которые внесла в свой устав Эстонская православная церковь Московского патриархата для разрыва связей с Москвой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В ведомстве официально сообщили ЭПЦ МП, что принятые ею изменения в уставы для дистанцирования от Русской православной церкви и патриарха Кирилла недостаточны, а предложенное ею новое самоназвание также не может быть утверждено.

"Влияние Московского патриархата на ЭПЦ МП не уменьшается в результате изменения названия или устранения упоминания о Московском патриархате, РПЦ и патриархе из уставов... Влияние МП остается таким же, и в административном, и в каноническом смысле", – сообщил в ответе руководству церкви канцлер МВД Тармо Миилитс.

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Одним из аргументов является то, что в обновленном уставе осталась ссылка на томос 1993 года, в котором прямо закреплено подчинение эстонской церкви Московскому патриархату.

"В МВД ожидают, что вы снова пересмотрите устав, учитывая наблюдения, высказанные в этом письме, и примете его в такой форме, которая полностью исключит аффилиацию с Московским патриархатом и РПЦ", – отметил он.

Кроме того, в МВД заявили о невозможности перерегистрировать церковь с названием "Эстонская православная церковь", поскольку она слишком похожа на уже зарегистрированную Эстонскую апостольско-православную церковь, а также будет ложно создавать впечатление, что речь идет об организации, которая объединяет всех православных Эстонии.

В дополнение, МВД высказало замечания относительно интерпретации в уставе определенных исторических фактов.

Министр внутренних дел Эстонии еще в августе выразил сомнение в том, что новое название Эстонской православной церкви Московского патриархата можно будет зарегистрировать, и что ее изменения в устав достаточны для того, чтобы снять все вопросы.

Напомним, в мае парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим агрессию РФ.

МВД Эстонии приглашало на разговор представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата после того, как РПЦ объявила войну в Украине "священной".

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