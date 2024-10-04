У Німеччині попереджають про ризики для безпеки у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль

У Німеччині Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) попереджає про ризик антиізраїльських і антисемітських протестів у Німеччині в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова відомства Томас Гальденванг, якого цитує Tagesspiegel.

За його словами, цей день "може стати спусковим гачком для значної частини протестного спектра".

"Нинішня ситуація також приховує в собі великий потенціал для нагнітання, поляризації та радикалізації раніше поміркованих учасників". Крім того, за останні пів року значно зросла потенційна небезпека можливих терористичних атак проти єврейських та ізраїльських осіб і установ", – зазначив Гальденванг.

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За даними BfV, основним центром протестів, очікуваних 7 жовтня, стане Берлін.

У відомстві попереджають, що не можна виключати можливість насильницьких дій окремих осіб або невеликих груп проти ізраїльських об'єктів.

Гальденванг заявив про необхідність "рішуче протистояти" людям, які "провокують, розпалюють і поширюють конфлікти".

"Тільки надійна безпека забезпечує захист від тероризму й антисемітизму", – додав він.

Нещодавно глава МВС Німеччини Ненсі Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.

Крім того, влада міста Франкфурт-на-Майні заборонила пропалестинську демонстрацію, зареєстровану на 7 жовтня.