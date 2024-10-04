В Германии предупреждают о рисках для безопасности в годовщину нападения ХАМАС на Израиль

В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) предупреждает о риске антиизраильских и антисемитских протестов в Германии в годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава ведомства Томас Гальденванг, которого цитирует Tagesspiegel.

По его словам, этот день "может стать спусковым крючком для значительной части протестного спектра".

"Нынешняя ситуация также таит в себе большой потенциал для нагнетания, поляризации и радикализации ранее умеренных участников". Кроме того, за последние полгода значительно возросла потенциальная опасность возможных террористических атак против еврейских и израильских лиц и учреждений", – отметил Гальденванг.

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По данным BfV, основным центром протестов, ожидаемых 7 октября, станет Берлин.

В ведомстве предупреждают, что нельзя исключать возможность насильственных действий отдельных лиц или небольших групп против израильских объектов.

Гальденванг заявил о необходимости "решительно противостоять" людям, которые "провоцируют, разжигают и распространяют конфликты".

"Только надежная безопасность обеспечивает защиту от терроризма и антисемитизма", – добавил он.

Недавно глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.

Кроме того, власти города Франкфурт-на-Майне запретили пропалестинскую демонстрацию, зарегистрированную на 7 октября.