Мелоні відкликала позов проти 82-річного історика, який назвав її "неонацисткою в душі"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відкликала позов про наклеп проти історика, філолога і почесного професора Університету Барі, 82-річного Лучано Канфори, який назвав її "неонацисткою в душі".

Про це агентству LaPresse сказав адвокат Канфори Мікеле Лафорджіа, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні подала позов проти історика ще у квітні 2023 року, а перше судове слухання мало відбутись 7 жовтня.

Позов стосувався заяв Канфори під час зустрічі зі студентами у квітні 2022 року, присвяченій повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

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Тоді історик назвав Джорджію Мелоні, на той час депутатку парламенту від ультраправих "Братів Італії", "неонацисткою в душі" та "сердешною дівчиною", з якою "поводилися, як із небезпечною божевільною".

Мелоні приєдналася до цивільного позову, і в клопотанні, поданому адвокатом Лукою Ліброю, містилася вимога про відшкодування збитків за "несправедливо завдану значну моральну шкоду" в розмірі 20 тисяч євро.

Через відкликання позову кримінальне провадження припиняється, а отже, судовий розгляд не буде продовжений.

Це не перший подібний позов прем’єрки Італії.

Минулого року Мелоні відсудила 1000 євро в журналіста Роберто Савьяно, який розкритикував її погляди щодо мігрантів. Тоді ж італійська прем’єрка подала позов проти фронтмена британського рок-гурту Placebo, який назвав її "расисткою" і "фашисткою".