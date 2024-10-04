Мелони отозвала иск против 82-летнего историка, который назвал ее "неонацисткой в душе"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отозвала иск о клевете против историка, филолога и почетного профессора Университета Бари, 82-летнего Лучано Канфоры, который назвал ее "неонацисткой в душе".

Об этом агентству LaPresse сказал адвокат Канфоры Микеле Лафорджиа, сообщает "Европейская правда".

Мелони подала иск против историка еще в апреле 2023 года, а первое судебное слушание должно было состояться 7 октября.

Иск касался заявлений Канфоры во время встречи со студентами в апреле 2022 года, посвященной полномасштабному вторжению России в Украину.

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Тогда историк назвал Джорджию Мелони, в то время депутата парламента от ультраправых "Братьев Италии", "неонацисткой в душе" и "сердечной девушкой", с которой "обращались, как с опасной сумасшедшей".

Мелони присоединилась к гражданскому иску, и в ходатайстве, поданном адвокатом Лукой Либрой, содержалось требование о возмещении ущерба за "несправедливо причиненный значительный моральный ущерб" в размере 20 тысяч евро.

Из-за отзыва иска уголовное производство прекращается, а значит, судебное разбирательство не будет продолжено.

Это не первый подобный иск премьера Италии.

В прошлом году Мелони отсудила 1000 евро у журналиста Роберто Савьяно, который раскритиковал ее взгляды относительно мигрантов. Тогда же итальянский премьер подала иск против фронтмена британской рок-группы Placebo, который назвал ее "расисткой" и "фашисткой".