Двое британцев, обвиненных в шпионаже в пользу Китая, не признали своей вины

Двое британцев, в том числе бывший парламентский сотрудник, в пятницу, 4 октября, не признали себя виновными по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которым 29 и 32 года, обвинили в нарушении закона о государственной тайне путем предоставления информации или документов, которые могли быть "полезными для врага" – Китая, а также могли "нанести ущерб безопасности или интересам" Великобритании в период с конца 2021 года по февраль 2023 года.

На слушаниях в лондонском суде Олд-Бейли оба официально отрицали обвинения.

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Суд над ними должен состояться в октябре 2025 года, и они оба были освобождены под залог, отметило агентство.

Мужчин задержали еще 13 марта 2023 года, а после того отпустили под залог. Действия, в которых их обвиняют, могли происходить в случае Берри с конца декабря 2021 до начала февраля 2023 года, а в случае Кеша – с января 2022 года до начала февраля 2023 года.

Недавно в немецком городе Лейпциг арестовали гражданку Китая по подозрению в шпионской деятельности и передаче информации о поставках оружия.