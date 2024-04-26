У Британії 2 звинувачених у шпигунстві на користь Китаю звільнили під заставу

У Великій Британії в п'ятницю звільнили під заставу колишнього парламентського співробітника та ще одного чоловіка, яких звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Крістофера Кеша та Крістофера Беррі, яким 29 та 32 роки відповідно, звинуватили в порушенні закону про державну таємницю шляхом надання інформації або документів, які могли бути "корисними для ворога" – Китаю, а також могли "завдати шкоди безпеці або інтересам" Великої Британії в період з кінця 2021 року по лютий 2023 року.

Кешу, парламентському досліднику, який працював з високопоставленими законодавцями з керівної партії консерваторів, заборонили входити до парламенту та контактувати з членами Палати громад.

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За повідомленнями, Беррі є академіком з Оксфордширу, який з 2015 року викладав у Китаї.

Обвинуваченим, які не визнали себе винними під час слухань у Магістратському суді Вестмінстера, також наказали не виїжджати за межі Великої Британії та не контактувати один з одним.

Їх зобов'язали з'явитися 10 травня до Центрального кримінального суду на попереднє слухання.

Обох звинувачують у тому, що вони контактували один з одним і з особою, яку підозрюють в тому, що вона є агентом китайської розвідки.

Раніше у контртерористичному відділі поліції Лондона назвали звинувачення результатом "надзвичайно складного розслідування", та закликали утриматися від подальших коментарів і спекуляцій, поки справу розглядає суд.

Чоловіків затримали ще 13 березня 2023 року, а після того відпустили під заставу. Дії, у яких їх звинувачують, могли відбуватися у випадку Беррі з кінця грудня 2021 до початку лютого 2023 року, а у випадку Кеша – з січня 2022 року до початку лютого 2023 року.

Днями також стало відомо про затримання у Німеччині трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю.

У Швеції нещодавно остаточно підтвердили рішення про депортацію китайської журналістки, що прожила в країні майже 20 років, через її зв’язки з китайською владою.