Кількість жертв масштабних повеней в Боснії зросла до 16

Внаслідок сильних повеней у Боснії та Герцеговині загинули вже 16 осіб, багато людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зливи та зсуви зруйнували будинки, дороги й мости в центрі країни, повідомили офіційні особи.

Муніципалітет Ябланіца, розташований за 70 км на південний захід від столиці Сараєво, де загинули люди, опинився повністю відрізаним після того, як було зруйновано автомобільні та залізничні шляхи.

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Reuters

Речник кантонального міністерства внутрішніх справ Людевіт Маріч розповів агентству, що жертвами повеней стали 16 осіб, більшість загинули в районі Ябланиці.

"Пошуки зниклих безвісти тривають", – сказав він.

Сусідня Хорватія також постраждала від повеней у п'ятницю, хоча повідомлень про жертви не надходило. Влада оголосила суворе погодне попередження для узбережжя Адріатичного моря і центральних регіонів країни.

Reuters

Чорногорія і Сербія оголосили аналогічні попередження.

Зранку 4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни. Повідомляли про 14 загиблих.

Сильний вітер ускладнив рух транспорту на південному узбережжі Адріатичного моря, а повені, викликані зливами, загрожують кільком містам і селам Хорватії.

Нагадаємо, в середині вересня від масштабних повеней постраждали низка районів Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини, а також північ Румунії.