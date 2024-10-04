Количество жертв масштабных наводнений в Боснии возросло до 16

В результате сильных наводнений в Боснии и Герцеговине погибли уже 16 человек, многие считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ливни и оползни разрушили дома, дороги и мосты в центре страны, сообщили официальные лица.

Муниципалитет Ябланица, расположенный в 70 км к юго-западу от столицы Сараево, где погибли люди, оказался полностью отрезанным после того, как были разрушены автомобильные и железнодорожные пути.

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Reuters

Представитель кантонального министерства внутренних дел Людевит Марич рассказал агентству, что жертвами наводнений стали 16 человек, большинство погибли в районе Ябланицы.

"Поиски пропавших без вести продолжаются", – сказал он.

Соседняя Хорватия также пострадала от наводнений в пятницу, хотя сообщений о жертвах не поступало. Власти объявили строгое погодное предупреждение для побережья Адриатического моря и центральных регионов страны.

Reuters

Черногория и Сербия объявили аналогичные предупреждения.

Утром 4 октября сообщалось, что в результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

Сильный ветер осложнил движение транспорта на южном побережье Адриатического моря, а наводнения, вызванные ливнями, угрожают нескольким городам и селам Хорватии.

Напомним, в середине сентября от масштабных наводнений пострадали ряд районов Польши, Чехии, Австрии и Венгрии, а также север Румынии.