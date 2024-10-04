Суд скасував заборону на пропалестинську акцію у Франкфурті у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль
Адміністративний суд німецького Франкфурта-на-Майні скасував заборону на проведення пропалестинської демонстрації 7 жовтня – у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль.
Про це повідомляє Tagesschau, інформує "Європейська правда".
Демонстрація була зареєстрована наступного понеділка, у першу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль, але влада міста заборонила її проведення.
У рішенні, опублікованому в п'ятницю, суд заявив, що своєю забороною місто не визнало важливість свободи зібрань і свободи вираження думок.
Як відомо, Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) попереджає про ризик антиізраїльських і антисемітських протестів у Німеччині в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Нещодавно глава МВС Німеччини Ненсі Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.