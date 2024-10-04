Суд отменил запрет на пропалестинскую акцию во Франкфурте в годовщину нападения ХАМАС на Израиль

Административный суд немецкого Франкфурта-на-Майне отменил запрет на проведение пропалестинской демонстрации 7 октября – в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует "Европейская правда".

Демонстрация была зарегистрирована в следующий понедельник, в первую годовщину нападения ХАМАС на Израиль, но власти города запретили ее проведение.

В решении, опубликованном в пятницу, суд заявил, что своим запретом город не признал важность свободы собраний и свободы выражения мнений.

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Как известно, Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) предупреждает о риске антиизраильских и антисемитских протестов в Германии в годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Недавно глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.