Наводнения в Боснии: число погибших увеличилось до 21, спасатели ищут пропавших без вести

В Боснии и Герцеговине в субботу утром спасатели разбирали завалы в селе Доня Ябланица в поисках людей, пропавших без вести во время масштабного наводнения, которое стало самым смертоносным за последние годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сейчас жертвами наводнения стал 21 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

Позже в этот день правительство проведет пресс-конференцию по поводу стихийного бедствия.

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Спасатели говорят, что в районе наводнения есть несколько сел, до которых невозможно добраться.

По сообщениям боснийских СМИ, из-за сильных дождей ночью поиски пропавших приостановили.

Боснийская футбольная ассоциация (NFSBIH) отложила все матчи из-за наводнения.

Избирательная комиссия Боснии решила отложить местные выборы на эти выходные в муниципалитетах, пострадавших от наводнений, но продолжить голосование в других местах.

Утром 4 октября сообщалось, что в результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

После 16 погибших в муниципалитете Яблунице спасатели также нашли тела трех человек в городе Фойнице, где непогода разрушила много домов и хозяйственных построек.