У Боснії вже 19 загиблих унаслідок повеней, ЄС, Сербія та Хорватія пропонують допомогу

Кількість загиблих у результаті руйнівних повеней у Боснії і Герцеговині, які називають найгіршими за останні десятиліття, вже сягла 19 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Зранку 4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни.

Після 16 загиблих у муніципалітеті Яблуніце рятувальники також знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де негода зруйнувала багато осель і господарських будівель.

Реклама:

Фото: Радіо Свобода

На цьому тлі президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зголосились надати всю необхідну допомогу Боснії і Герцеговині.

Вучич раніше зазначав, що Сербія може направити рятувальні вертольоти і катери, а також надати фінансову допомогу.

А хорватський прем'єр заявив, що його уряд перебуває в постійному контакті з головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Бор'яною Крішто та готовий надати "всю необхідну допомогу у ліквідації наслідків повені".

Також готовність допомоги підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він наголосив, що Боснія може скористатись Механізмом цивільного захисту ЄС, до якого приєдналась у 2022 році.

Нагадаємо, в середині вересня від масштабних повеней постраждали низка районів Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини, а також північ Румунії.