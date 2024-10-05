У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити скандальну агітацію партії влади

Три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожує штраф за відмову розмістити скандальний агітаційний ролик керівної партії "Грузинська мрія", у якому виборців лякають кадрами руйнувань в Україні і закликають "обирати мир".

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", з такою заявою вийшли телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli.

У спільній заяві телеканали стверджують, що "Грузинська мрія" хотіла розмістити у них свою передвиборчу рекламу, у якій виборців лякають кадрами війни в Україні як того, що буцімто чекає Грузію у разі голосування за опозиційні партії.

Законодавство зобов’язує протягом останнього місяця перед виборів надавати визначений безоплатний час для реклами усіх партій, що представлені у парламенті.

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"Контрольована Іванішвілі влада ставить нас перед дилемою: або ми даємо в ефір ці відеоролики, або на нас накладуть велетенські штрафи, що загрожують нашій діяльності", – йдеться у заяві.

Formula, Mtavari і TV Pirveli наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".

Нагадаємо, МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

У вересні всі три телеканали отримали штраф за відмову розміщувати іншу агітацію від "Мрії" – ролик із гаслом "Скажи "ні" моральному виродженню суспільства", у якому демонструють нелояльних до влади активістів і представників громадянського суспільства. Перед тим Mtavari отримав штраф за ролики проти закону про "іноагентів".