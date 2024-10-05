В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить скандальную агитацию партии власти

Три оппозиционных телеканала в Грузии заявили, что им грозит штраф за отказ разместить скандальный агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта", в котором избирателей пугают кадрами разрушений в Украине и призывают "выбирать мир".

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", с таким заявлением вышли телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli.

В совместном заявлении телеканалы утверждают, что "Грузинская мечта" хотела разместить у них свою предвыборную рекламу, в которой избирателей пугают кадрами войны в Украине как того, что якобы ждет Грузию в случае голосования за оппозиционные партии.

Законодательство обязывает в течение последнего месяца перед выборами предоставлять определенное бесплатное время для рекламы всех партий, представленных в парламенте.

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"Контролируемая Иванишвили власть ставит нас перед дилеммой: либо мы даем в эфир эти видеоролики, либо на нас наложат огромные штрафы, угрожающие нашей деятельности", – говорится в заявлении.

Formula, Mtavari и TV Pirveli отметили, что оценивают рекламу партии власти как "российскую пропаганду и издевательство над украинским народом".

Напомним, МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

В сентябре все три телеканала получили штраф за отказ размещать другую агитацию от "Мрии" – ролик с лозунгом "Скажи „нет" моральному вырождению общества", в котором демонстрируют нелояльных к власти активистов и представителей гражданского общества. Перед тем Mtavari получил штраф за ролики против закона об "иноагентах".