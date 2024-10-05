Головний суперник Орбана зібрав акцію проти пропаганди під будівлею державного телеканалу

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, якого називають головним суперником прем’єра Віктора Орбана, зібрав своїх прихильників на акцію "проти державної пропагандистської машини" під офісом державного телеканалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Reuters і 444.hu.

У мітингу під офісом державного мовника MTVA вдень 5 жовтня зібралися тисячі людей із банерами "Стоп пропаганда", "Ми не боїмося", "З нас досить" тощо.

Dániel Németh/444

Мадяр анонсував акцію як протест проти "державної пропагандистської машини" і заклик забезпечити незалежність суспільного мовника.

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У своєму виступі на акції Мадяр заявив, що з угорського суспільства "досить брехні й пропаганди", а те, чим зараз є державні медіа в Угорщині – "скандал на увесь світ", та озвучив вимогу, щоб MTVA показав протест в ефірі "без редагування".

Він закликав угорців повністю відмовитися від контенту, який пропонують ЗМІ з "медіаімперії Орбана".

Петер Мадяр також знову покритикував тезку Орбана – його політичного директора Балажа Орбана – за його скандальні слова, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".

Врешті політик спробував зайти у будівлю суспільного мовника, щоб там зачитати вимоги з 16 пунктів, а коли його не стали пускати всередину, приклеїв їх на вході.

Dániel Németh/444

Після того прихильники Мадяра почали формувати живий ланцюг довкола будівлі.

Як повідомляли, генпрокурор Угорщини хоче зняти депутатську недоторканність з Петера Мадяра.

Мадяр, який вийшов на політичну сцену в лютому, очолює правоцентристську партію "Тиса", яку зараз підтримують 39% ймовірних виборців, тоді як "Фідес" Орбана – 43%.

43-річний юрист, раніше близький до уряду, звинувачує уряд Орбана в корупції.

На червневих виборах до Європейського парламенту партія "Тиса" отримала майже 30% голосів і сім місць, поступившись "Фідесу".

Депутати Європарламенту від "Тиси", включаючи Мадяра, згодом приєдналися до групи Європейської народної партії.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.