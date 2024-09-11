В Угорщині головна опозиційна партія майже така ж популярна, як партія Орбана

Опозиційна угорська партія TISZA, пов’язана з Петером Мадяром, майже зрівнялась у рейтингу з партією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес".

Про це свідчить опитування незалежної соціологічної компанії Median, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Infopost.

Згідно з опитуванням, яке тривало 3-10 вересня, за партію TISZA Петера Мадяра готові проголосувати 39% угорських виборців, які визначилися з вибором і готові брати участь у виборах. За "Фідес" Орбана віддали б голоси 43% угорських виборців цієї ж категорії.

"Таким чином, різниця у підтримці політичних сил наразі складає лише 4%, при цьому заявлена похибка цього дослідження складає 3,5%", – зазначає видання.

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Водночас рейтинг TISZA зростав не за рахунок зменшення популярності "Фідес", а за рахунок падіння рейтингу інших опозиційних партій – жодна з них нині не змогла б подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

Нагадаємо, Петер Мадяр увірвався на політичну сцену Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною.

Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Викриття призвело до масових протестів в Угорщині, а також дозволило фактично очолюваній Петером Мадяром партії TISZA здобути другий після "Фідес" результат на виборах до Європарламенту у червні.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.