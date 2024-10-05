Главный соперник Орбана собрал акцию против пропаганды под зданием государственного телеканала

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, которого называют главным соперником премьера Виктора Орбана, собрал своих сторонников на акцию "против государственной пропагандистской машины" под офисом государственного телеканала.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам Reuters и 444.hu.

В митинге под офисом государственного вещателя MTVA днем 5 октября собрались тысячи людей с баннерами "Стоп пропаганда", "Мы не боимся", "С нас хватит" и тому подобное.

Dániel Németh/444

Мадьяр анонсировал акцию как протест против "государственной пропагандистской машины" и призыв обеспечить независимость общественного вещателя.

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В своем выступлении на акции Мадьяр заявил, что с венгерского общества "достаточно лжи и пропаганды", а то, чем сейчас являются государственные медиа в Венгрии – "скандал на весь мир", и озвучил требование, чтобы MTVA показал протест в эфире "без редактирования".

Он призвал венгров полностью отказаться от контента, который предлагают СМИ с "медиаимперии Орбана".

Петер Мадьяр также снова покритиковал тезку Орбана – его политического директора Балажа Орбана – за его скандальные слова, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".

Политик попытался зайти в здание общественного вещателя, чтобы там зачитать требования из 16 пунктов, а когда его не стали пускать внутрь, приклеил их на входе.

Dániel Németh/444

После этого сторонники Мадьяра начали формировать живую цепь вокруг здания.

Как сообщалось, генпрокурор Венгрии хочет снять депутатскую неприкосновенность с Петера Мадьяра.

Мадьяр, который вышел на политическую сцену в феврале, возглавляет правоцентристскую партию "Тиса", которую сейчас поддерживают 39% вероятных избирателей, тогда как "Фидес" Орбана – 43%.

43-летний юрист, ранее близкий к правительству, обвиняет правительство Орбана в коррупции.

На июньских выборах в Европейский парламент партия "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, уступив "Фидес".

Депутаты Европарламента от "Тисы", включая Мадяра, впоследствии присоединились к группе Европейской народной партии.

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.