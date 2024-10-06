Очільник Генштабу збройних сил Польщі вважає, що країна потребує зміцнення армії

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула вважає, що країні знадобиться набагато більша армія, чого може бути важко досягти з огляду на старіння населення, якщо вона хоче захистити себе від можливої війни.

Про це він заявив під час виступу в Університеті сухопутних військ у Вроцлаві, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

На думку Кукули, все вказує на те, що сучасне покоління "зі зброєю в руках стане на захист нашої країни".

"І ні я, ні будь-хто з вас не має наміру програти цю війну", – наголосив він.

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Він зазначив, що Польщі необхідно будувати збройні сили, які будуть підготовлені до таких обставин.

На його думку, демографічна криза знизить темпи набору на військову службу.

"Потенціал противника настільки великий, що ми повинні будувати набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби", – сказав Кукула.

За даними Міністерства оборони Польщі, до кінця року польська армія налічуватиме понад 207 500 солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армією в НАТО після США і Туреччини.

Нещодавно стало відомо, що оборонні витрати Польщі, які планують на 2025 рік, стануть рекордними і сягатимуть 4,7% ВВП.

За кілька днів до цього Польща отримала від США позику на $3 млрд на купівлю військової техніки.

На початку вересня на Міжнародному салоні оборонної промисловості в польському місті Кельце Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.