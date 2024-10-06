Глава Генштаба вооруженных сил Польши считает, что страна нуждается в укреплении армии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула считает, что стране понадобится гораздо большая армия, чего может быть трудно достичь, учитывая старение населения, если она хочет защитить себя от возможной войны.

Об этом он заявил во время выступления в Университете сухопутных войск во Вроцлаве, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По мнению Кукулы, все указывает на то, что современное поколение "с оружием в руках станет на защиту нашей страны".

"И ни я, ни кто-либо из вас не намерен проиграть эту войну", – подчеркнул он.

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Он отметил, что Польше необходимо строить вооруженные силы, которые будут подготовлены к таким обстоятельствам.

По его мнению, демографический кризис снизит темпы набора на военную службу.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны строить гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель всеобщей службы", – сказал Кукула.

По данным Министерства обороны Польши, к концу года польская армия будет насчитывать более 207 500 солдат, что сделает ее третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.

Недавно стало известно, что оборонные расходы Польши, которые планируют на 2025 год, станут рекордными и будут достигать 4,7% ВВП.

За несколько дней до этого Польша получила от США заем на $3 млрд на покупку военной техники.

В начале сентября на Международном салоне оборонной промышленности в польском городе Кельце Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.