Польща отримала від США позику на $3 млрд на купівлю військової техніки

Польща та США підписали угоду про надання безпосередньої позики Варшаві у межах програми іноземного військового фінансування на суму $3,08 млрд – кошти спрямують на закупівлю ударних гелікоптерів AH-64 Apache.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі, передає "Європейська правда".

У Міноборони Польщі поінформували, що отриману позику буде витрачено на придбання у США ударних гелікоптерів AH-64 Apache. Угоду про це було підписано 13 серпня.

Як зазначається, за останні роки Польща була найбільшим бенефіціаром цього механізму, які пропонуються близьким партнерам США.

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Також, як проінформували у відомстві, це вже третя позика, надана американським урядом Польщі. Попередню угоду було підписано 1 липня 2024 року.

Загалом уряд США надав Польщі прямих позик на $7,08 млрд.

Раніше повідомлялося, що Польща планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП у 2025 році та витратити на це на $14 млрд більше, ніж у 2024 році.

На початку вересня на Міжнародному салоні оборонної промисловості в польському місті Кельце Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.