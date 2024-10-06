Шольц осудил антисемитизм и "слепую ненависть" накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную солидарность с евреями Германии накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом он сказал в своем видео-подкасте, передает "Европейская правда".

Шольц заявил, что война в Газе вызывает большое беспокойство у многих в Германии, ссылаясь на дискуссии и демонстрации.

"Они страдают и выражают свою обеспокоенность. Как может быть иначе?", – сказал Шольц.

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Канцлер акцентировал, что "никогда нельзя допустить, чтобы граждане еврейской веры жили в страхе и терроре здесь, в Германии".

"Мы никогда не смиримся с антисемитизмом и слепой ненавистью к Израилю. Евреи здесь, в Германии, заслуживают полной солидарности нашего государства – и солидарности всех порядочных людей в этой стране", – сказал Шольц.

Также он отметил, что ХАМАС "своим отвратительным нападением на Израиль спровоцировал катастрофу для палестинского народа".

Учитывая масштабы страданий и разрушений, немецкое правительство "продолжает настойчиво выступать за прекращение огня".

В то же время Шольц признал, что опасность большого конфликта во всем регионе остается неизменной. Он акцентировал, что именно поэтому совместно с международными партнерами прилагаются усилия, чтобы не допустить "вспышки пожара".

"Да, к сожалению, в эту первую годовщину террористической атаки ХАМАСа на Израиль, мир и даже примирение на Ближнем Востоке кажутся более далекими, чем когда-либо. Но одно мы знаем точно: надежный путь к решению конфликта по принципу двух государств путем переговоров имеет важное значение для достижения длительного мира в конфликте", – добавил немецкий канцлер.

Как известно, Израиль в эти дни взвешивает варианты ответа на баллистическую ракетную атаку Ирана 1 октября, которую тот совершил в ответ на военные действия Израиля в Ливане.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Президент США Джо Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

5 октября пропалестинские и произраильские демонстрации прошли в Берлине, Лондоне и Риме. Ряд из них сопровождался столкновениями с полицией и арестами.