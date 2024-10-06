В Британию через Ла-Манш за день прибыли почти 1000 мигрантов – максимум за этот год

Великобритания в субботу зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

В течение 5 октября к британским берегам причалили 17 лодок, заполненных людьми. На них прибыли 973 человека, что является наибольшим дневным количеством за 2024 год.

Предыдущий дневной рекорд года Британия зафиксировала 18 июня, когда прибыли 882 человека.

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Напомним, накануне Франция сообщила о смертельном инциденте в Ла-Манше – на одной из переполненных нелегальных лодок погибли несколько мигрантов, в том числе маленький ребенок.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.

Неофициально сообщалось, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании соглашение об убежище и миграции, которое соответствовало бы требованиям ЕС и помогло бы решить проблему с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

Франция и Италия договорились о создании в начале 2025 года подразделения по обмену разведданными о сетях незаконного ввоза мигрантов.