У Румунії КС зняв з президентських виборів одіозну ультраправу кандидатку

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення про зняття з президентських виборів ультраправої кандидатки Діани Шошоаке, відомої скандальними заявами і вчинками; вона внесла свою кандидатуру повторно.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Reuters і Digi24.

У суботу 5 жовтня Конституційний суд Румунії розглянув скарги стосовно реєстрації кандидатами на президентських виборах шести осіб, включно із Шошоаке. Суд відхилив п’ять скарг, але погодився зі скаргою щодо Шошоаке та зняв її з виборів, зокрема через її скандальні заяви, що продемонстрували "недостатню відданість Конституції".

Діана Шошоаке заявила у своєму Facebook, що бачить у цьому "докази, що американці, євреї та ЄС змовилися сфальсифікувати вибори у Румунії ще до того, як вони почалися".

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"Відтепер у нас є конкретний доказ, що у Румунії – диктатура", – заявила вона.

Шошоаке після рішення не здалася і встигла повторно внести заявку на участь у виборах – за 10 хвилин до завершення дня, який був крайнім терміном. ЦВК розгляне її ввечері у неділю.

Нагадаємо, Шошоаке є лідеркою невеликої ультраправої і євроскептичної партії SOS Romania, яка на євровиборах зуміла здобути два місця у парламенті.

Шошоаке відзначилася численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону, а за день до того обіцяла привести у Європарламент священника, щоб "прогнати звідти дияволів".

Під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Всього у президентських виборах в Румунії будуть брати участь близько 20 кандидатів, включно з теперішнім прем’єром, Марчелом Чолаку, який має шанс вийти у другий тур, та вже ексзаступником генсека НАТО Мірчею Джоане.

У Румунії президент номінує прем’єр-міністра після виборів та призначає суддів і прокурорів, а також відіграє важливу роль у зовнішній політиці країни.

Перший тур виборів запланований на 24 листопада, після чого наступними вихідними відбудуться парламентські вибори, а після них, за потреби – другий тур.