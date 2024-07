Антиукраїнську євродепутатку вигнали із засідання Європарламенту за скандальну поведінку

Одіозну ультраправу та антиукраїнську євродепутатку Діану Шошоаке з Румунії за скандальну поведінку вигнали з пленарного засідання Європарламенту під час дебатів щодо переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє G4Media.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала вивести Шошоаке із зали, оскільки та намагалася перервати виступ лідерки групи Renew Europe Валері Айє.

"Скільки потрібно колег, щоб вас вивели із зали? Я думаю, що ви наговорили достатньо", – сказала вона у відповідь на вигуки одіозної євродепутатки.

Після цього Шошоаке вивели із зали пленарних засідань під оплески її колег.

У кулуарах вона продовжила кричати, тримаючи ікону.

De weggestuurde Europarlementariër Diana Iovanovici-Șoșoacă is van S.O.S. Roemenië. Ze is woest: “Von der Leyen is een crimineel” pic.twitter.com/LHD4IUROgz