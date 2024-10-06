В Румынии КС снял с президентских выборов одиозную ультраправую кандидатку

Конституционный суд Румынии принял решение о снятии с президентских выборов ультраправой кандидатки Дианы Шошоакэ, известной скандальными заявлениями и поступками; она внесла свою кандидатуру повторно.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам Reuters и Digi24.

В субботу 5 октября Конституционный суд Румынии рассмотрел жалобы в отношении кандидатур шести кандидатов, включая Шошоаке. Суд отклонил пять из них, но согласился снять Шошоаке из-за ее скандальных заявлений, продемонстрировавших "недостаточную приверженность Конституции".

Диана Шошоаке заявила в своем Facebook, что видит в этом "доказательства, что американцы, евреи и ЕС сговорились сфальсифицировать выборы в Румынии еще до того, как они начались".

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"Отныне у нас есть конкретное доказательство, что в Румынии – диктатура", – заявила она.

Шошоаке после решения не сдалась и успела повторно внести заявку на участие в выборах – за 10 минут до завершения дня, который был крайним сроком. ЦИК рассмотрит ее вечером в воскресенье.

Напомним, Шошоаке является лидером небольшой ультраправой и евроскептической партии SOS Romania, которая на евровыборах сумела получить два места в Европарламенте.

Шошоаке отметилась многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другую депутатку, скандировала "Верим в Бога" и держала икону, а за день до того обещала привести в Европарламент священника, чтобы "прогнать оттуда дьяволов".

Во время своего первого выступления в Европарламенте Шошоаке отметилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Всего в президентских выборах в Румынии будут участвовать около 20 кандидатов, включая нынешнего премьера, Марчела Чолаку, который имеет шанс выйти во второй тур, и уже экс-заместителя генсека НАТО Мирчу Джоанэ.

В Румынии президент номинирует премьер-министра после выборов и назначает судей и прокуроров, а также играет важную роль во внешней политике страны.

Первый тур выборов запланирован на 24 ноября, после чего в следующие выходные состоятся парламентские выборы, а после них, при необходимости – второй тур.