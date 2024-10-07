Глава МЗС Франції в Ізраїлі вшанував пам'ять жертв нападу ХАМАС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідав ізраїльське місто Реїм, де вшанував пам’ять жертв нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Саме у місті Реїм минулого року проходив фестиваль Nova, на який скоїли напад бойовики ХАМАС – на фестивалі було вбито 347 учасників і 17 поліцейських, 40 осіб було викрадено.

Барро заявив, що "сьогодні...Франція сумує разом з Ізраїлем, разом з нашими співвітчизниками", які були вбиті.

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"Ми ніколи не забудемо тих, хто був жорстоко вбитий тут. Ми продовжимо працювати над тим, щоб подібне звірство ніколи не повторилося", – сказав він.

Після церемонії французький міністр зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою Ісраелем Кацом, після чого вирушить до Рамалли – штаб-квартири Палестинської адміністрації.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в річницю нападу закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.

А прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав мерзенною ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".