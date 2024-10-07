Прем'єр Британії: Війна на Близькому Сході призвела до поширення "мерзенної ненависті"
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "мерзенною ненависть", яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Про це британський прем’єр написав у статті для Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".
Він закликав усі сторони, що беруть участь у конфлікті, "діяти стримано і повернутися до політичних, а не військових рішень".
"Полум'я цього смертоносного конфлікту зараз загрожує поглинути регіон. А іскри запалюють ґніт в наших власних громадах тут, вдома", – написав Стармер.
За словами очільника британського уряду, "завжди знайдуться ті, хто використає конфлікт за кордоном для розпалювання конфлікту тут".
Стармер підкреслив, що єдиним рішенням конфлікту в Газі є звільнення всіх заручників, негайне припинення вогню і зняття всіх обмежень на гуманітарну допомогу.
"Але це лише перші кроки на шляху до тривалого миру і безпеки як для палестинців, так і для ізраїльтян... Нам потрібне рішення на основі принципу двох держав, коли Ізраїль нарешті буде в безпеці поряд з давно обіцяною палестинською державою", – резюмував він.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".
А напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив антисемітизм та "сліпу ненависть".