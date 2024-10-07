Президентка Єврокомісії зробила заяву у зв'язку з річницею нападу ХАМАС на Ізраїль

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.

Про це йдеться у поширеній пресслужбою Єврокомісії заяві фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Глава ЄК наголосила, що терористичним актам ХАМАСу не може бути жодного виправдання: "Я ще раз і найрішучішим чином засуджую ці варварські напади".

За її словами, Європейський Союз солідарний з усіма невинними людьми, чиє життя було зруйноване вщент з того фатального дня.

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"Ми знову закликаємо до негайного припинення вогню в Газі, до безумовного звільнення всіх заручників і до припинення конфлікту. Ми підтримуємо триваючі дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжної угоди", – заявила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що Європейський Союз продовжуватиме робити все можливе, щоб мобілізувати фінансову допомогу і сприяти доставці та розподілу гуманітарної допомоги палестинському народу, а тепер також і в Лівані.

"Терористичні напади ХАМАС на Ізраїль розкрутили спіраль насильства, яка привела весь регіон до стану крайньої напруженості і нестабільності.

Всі сторони повинні діяти відповідально, стримано і докласти зусиль для деескалації нинішньої напруженості", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона пообіцяла працювати на підтримку всіх зусиль, спрямованих на створення умов для міцного миру, що призведе до рішення про дві держави, де Ізраїль і Палестина співіснуватимуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці для обох сторін.

Крім того, президентка Єврокомісії висловила занепокоєність тим, що кількість антисемітських інцидентів знову різко зростає.

"Ми продовжимо впроваджувати та оновлювати нашу Стратегію боротьби з антисемітизмом та сприяння єврейському життю в міру необхідності. Я виділятиму більше ресурсів на цю мету", – зазначила вона.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "мерзенною" ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".

А канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив антисемітизм та "сліпу ненависть".