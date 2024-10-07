Глава МИД Франции в Израиле почтил память жертв нападения ХАМАС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетил израильский город Реим, где почтил память жертв нападения террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Именно в городе Реим в прошлом году проходил фестиваль Nova, на который совершили нападение боевики ХАМАС – на фестивале были убиты 347 участников и 17 полицейских, 40 человек были похищены.

Барро заявил, что "сегодня... Франция скорбит вместе с Израилем, вместе с нашими соотечественниками", которые были убиты.

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"Мы никогда не забудем тех, кто был жестоко убит здесь. Мы продолжим работать над тем, чтобы подобное зверство никогда не повторилось", – сказал он.

После церемонии французский министр встретится со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем, после чего отправится в Рамаллу – штаб-квартиру Палестинской администрации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал мерзкой ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой".