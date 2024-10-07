Макрон про річницю нападу ХАМАС на Ізраїль: Біль все такий же гострий

Президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".

Про це Макрон написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

7 жовтня в Ізраїлі та в багатьох країнах згадують жертв нападу бойовиків ХАМАС.

"Біль залишається, такий само гострий, як і рік тому. Біль ізраїльського народу. І нашого. Біль пораненого людства", – зазначив Макрон.

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За його словами, у світі не забувають ані про жертв нападу, ані про захоплених ХАМАС заручників, ані про їхні родини.

Як повідомляє Le Figaro, у понеділок в Парижі відбудеться церемонія пам’яті жертв нападу ХАМАС, в якій візьмуть участь декілька міністрів, зокрема, прем’єр Мішель Барньє. Очікується, що близько 4 тисяч осіб увечері візьмуть участь у цій церемонії.

У неділю Макрон провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу – на тлі посилення напруги на Близькому Сході та річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Перед цим французький президент висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження операції у секторі Гази, а Нетаньягу гостро відреагував на його заяву.