Пограничники Литвы назвали количество перехваченных метеошаров из Беларуси

В Службе охраны госграницы Литвы рассказали, что из более 600 зафиксированных в этом году метеозондов, пограничники перехватили более 70.

Об этом заявил представитель пограничной службы Гедрюс Мишутис, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, все зафиксированные метеошары залетели на территорию Литвы из Беларуси.

"В этом году зарегистрировано более 600 метеозондов, взлетающих там. Более 70 из них были перехвачены", – сказал Мишутис.

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Только в сентябре пограничники зафиксировали 250 метеозондов по сравнению с тремя такими случаями в прошлом году и ни одним в 2022 году.

Представитель пограничной службы уточнил, что перехват означает, что метеозонд не был сбит, а что пограничники подобрали шар раньше всех.

По словам Мишутиса, имеющиеся у пограничников средства не предназначены для фиксации всех процессов, происходящих в воздушном пространстве. Он добавил, что за воздушное пространство отвечают ВВС.

"Военно-воздушные силы немедленно информируются на 100% о каждом наблюдаемом случае", – сказал он.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.

В свою очередь министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, что для борьбы с метеошарами, залетающими из Беларуси, будуть использовать FPV-дроны.