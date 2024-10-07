У Румунії остаточно зняли з виборів одіозну ультраправу кандидатку

Центральна виборча комісія Румунії відхилила повторну заявку на реєстрацію кандидаткою у президенти ультраправої політикині Діани Шошоаке, внесену нею після зняття з виборів за рішенням Конституційного суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Ввечері 6 жовтня Центральна виборча комісія розглянула повторну заявку Шошоаке на реєстрацію кандидаткою на президентських виборах та відхилила її як неприйнятну.

У ЦВК пояснили, що не могли повторно зареєструвати Шошоаке, зокрема, через рішення Конституційного суду.

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Нагадаємо, Конституційний суд Румунії розглянув оскарження щодо реєстрації Діани Шошоаке кандидаткою на президентську посаду та задовольнив його – зокрема, через її скандальні заяви, що продемонстрували "недостатню відданість конституції".

Шошоаке після того заявила, що бачить у цьому "докази, що американці, євреї та ЄС змовилися сфальсифікувати вибори у Румунії", та що у Румунії "диктатура". Вона повторно подала до ЦВК заявку на реєстрацію кандидаткою в останні хвилини до дедлайну, але без підписів.

Нагадаємо, Діана Шошоаке є лідеркою невеликої ультраправої і євроскептичної партії SOS Romania, яка на євровиборах зуміла здобути два місця у парламенті.

Політикиня відома численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону, а за день до того обіцяла привести у Європарламент священника, щоб "прогнати звідти дияволів".

Під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Перший тур президентських виборів у Румунії запланований на 24 листопада, після чого наступними вихідними відбудуться парламентські вибори, а після них, за потреби – другий тур.