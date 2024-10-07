В Румынии окончательно сняли с выборов одиозную ультраправую кандидатку

Центральная избирательная комиссия Румынии отклонила повторную заявку на регистрацию кандидатом в президенты ультраправого политика Дианы Шошоаке, внесенную ею после снятия с выборов по решению Конституционного суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Вечером 6 октября Центральная избирательная комиссия рассмотрела повторную заявку Шошоаке на регистрацию кандидатом на президентских выборах и отклонила ее как неприемлемую.

В ЦИК объяснили, что не могли повторно зарегистрировать Шошоаке, в частности, из-за решения Конституционного суда.

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Напомним, Конституционный суд Румынии рассмотрел обжалование относительно регистрации Дианы Шошоаке кандидатом на президентский пост и удовлетворил его – в частности, из-за ее скандальных заявлений, продемонстрировавших "недостаточную преданность конституции".

Шошоаке после того заявила, что видит в этом "доказательства, что американцы, евреи и ЕС сговорились сфальсифицировать выборы в Румынии", и что в Румынии "диктатура". Она повторно подала в ЦИК заявку на регистрацию кандидатом в последние минуты до дедлайна, но без подписей.

Напомним, Диана Шошоаке является лидером небольшой ультраправой и евроскептической партии SOS Romania, которая на евровыборах сумела получить два места в парламенте.

Политик известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками. Ее вывели из одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону, а за день до того обещала привести в Европарламент священника, чтобы "прогнать оттуда дьяволов".

Во время своего первого выступления в Европарламенте Шошоаке отметилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Первый тур президентских выборов в Румынии запланирован на 24 ноября, после чего в следующие выходные состоятся парламентские выборы, а после них, при необходимости – второй тур.