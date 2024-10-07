Посол ЕС: При нынешней власти Грузия никогда не станет членом Евросоюза

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза.

Заявление посла приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

По его словам, руководство Грузии отдаляет народ страны от членства в ЕС, несмотря на его желание.

Герчинский считает предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС своим самым большим успехом в дипломатической карьере.

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"Но что произошло после того, как вы получили статус кандидата? Большинство населения, оппозиционные партии хотят вступить в Европейский Союз, но правительство отчуждает людей от членства в нем. Члены грузинского правительства далеки от ценностей Европейского Союза", – отметил дипломат.

Он выразил надежду, что после октябрьских парламентских выборов Грузия вернется "к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе".

Герчинский добавил, что ЕС готов возобновить переговоры с Грузией, если у нее будет демократическое правительство

"К сожалению, я должен сказать вам, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Европейского Союза", – резюмировал он.

После принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Недавно стало известно, что ЕС готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинских властей и их антизападную риторику.

Кроме того, Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.