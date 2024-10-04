ЄС призупинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії

Європейський Союз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.

Про це повідомив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський, цитує "Ехо Кавказу", передає "Європейська правда".

Герчинський проінформував, що влітку відбулася внутрішня дискусія із державами-членами про те, який повинен бути підхід до влади Грузії, яка, як вважають в організації, недружня до ЄС.

"Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та теорій змови, і вирішили не мати жодних контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади у Брюсселі", – розповів він.

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За словами дипломата, ЄС прагне працювати з владою, "готовою вступити до ЄС".

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", – заявив Герчинський.

Також посол зауважив, що ЄС ґрунтується на певних цінностях, які "не є предметом переговорів".

За його словами – це свобода, демократія, верховенство закону й права меншин.

Герчинський сподівається, що на виборах 26 жовтня грузини оберуть новий уряд, який буде відданий цим цінностям.

"Вам, грузинським виборцям, вирішувати, за яку партію голосувати, але я маю сказати: будь ласка, ідіть і голосуйте, ваш голос дійсно дуже важливий. Ми щиро сподіваємося, що явка на майбутніх виборах 26 жовтня буде історично високою і ви колективно визначите майбутнє своєї країни", – додав посол.

Нагадаємо, ЄС готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які зміни до візової угоди будуть "дешевим шантажем".

Після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

А 3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, зокрема закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", які не підписала президентка країни Саломе Зурабішвілі.