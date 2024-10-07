Угорщина слідом за Нідерландами просить виключення з міграційних правил ЄС

Угорщина звернулась до Європейської комісії з проханням звільнити її від зобов’язань, передбачених ухваленим цього року Пактом про міграцію та притулок – новими правилами, покликаними стримати нелегальну міграцію в ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив у X (Twitter) угорський міністр у справах Європи Янош Бока.

У листі до єврокомісарки з внутрішніх питань Бока пояснив, що Будапешт просить не поширювати на нього дію нових правил про міграцію та притулок, коли вони будуть запроваджені шляхом поправки до Договору про ЄС.

"Водночас Угорщина залишається відданою Шенгенській зоні. Угорщина прагне вжити рішучих заходів для захисту своїх кордонів та стримування нелегальної міграції, яка становить загрозу національній безпеці", – запевнив угорський міністр.

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Він додав, що Угорщина вважає відновлення сильнішого національного контролю над міграцією "єдиним варіантом для досягнення цієї мети".

Минулого місяця з подібним проханням до Єврокомісії звернулись Нідерланди, які посилались на необхідність більш строгих національних заходів у протидії міграції. Але у Брюсселі його відхилили.

Між Брюсселем і Будапештом в останні місяці знову загострилось протистояння щодо спільної міграційної політики.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан публічно погрожував відправити автобуси з мігрантами до Брюсселя, "якщо він продовжить карати Угорщину за захист кордонів ЄС".

У вересні Єврокомісія ініціювала так звану компенсаційну процедуру, щоб вирахувати з коштів для Угорщини 200 мільйонів євро від штрафу, накладеного Судом ЄС за порушення загальноєвропейських правил про міграцію.