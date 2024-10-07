Венгрия следом за Нидерландами просит исключения из миграционных правил ЕС

Венгрия обратилась к Европейской комиссии с просьбой освободить ее от обязательств, предусмотренных принятым в этом году Пактом о миграции и убежище – новыми правилами, призванными сдержать нелегальную миграцию в ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил в X (Twitter) венгерский министр по делам Европы Янош Бока.

В письме к еврокомиссару по внутренним вопросам Бока объяснил, что Будапешт просит не распространять на него действие новых правил о миграции и убежище, когда они будут введены путем поправки к Договору о ЕС.

"В то же время Венгрия остается преданной Шенгенской зоне. Венгрия стремится принять решительные меры для защиты своих границ и сдерживания нелегальной миграции, которая представляет угрозу национальной безопасности", – заверил венгерский министр.

Реклама:

Он добавил, что Венгрия считает восстановление более сильного национального контроля над миграцией "единственным вариантом для достижения этой цели".

В прошлом месяце с подобной просьбой в Еврокомиссию обратились Нидерланды, которые ссылались на необходимость более строгих национальных мер в противодействии миграции. Но в Брюсселе его отклонили.

Между Брюсселем и Будапештом в последние месяцы вновь обострилось противостояние относительно общей миграционной политики.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично угрожал отправить автобусы с мигрантами в Брюссель, "если он продолжит наказывать Венгрию за защиту границ ЕС".

В сентябре Еврокомиссия инициировала так называемую компенсационную процедуру, чтобы вычесть из средств для Венгрии 200 млн евро от штрафа, наложенного Судом ЕС за нарушение общеевропейских правил о миграции.