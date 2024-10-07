WSJ: Российский "торговец смертью" после обмена из тюрьмы США продает оружие хуситам

Россиянин Виктор Бут, известный как "торговец смертью", которого в 2022 году обменяли из американской тюрьмы в Россию, стал посредником в переговорах о продаже оружия йеменским хуситам.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя европейской безопасности и других людей, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда"

По данным собеседников издания, в августе эмиссары хуситов отправились в Москву и встретились там с Бутом, чтобы договориться о покупке стрелкового оружия на $10 млн.

Собеседники журналистов утверждают, что речь шла о поставках автоматов АК-74, а также обсуждалась продажа противотанковых комплексов "Корнет" и зенитного оружия.

Реклама:

Поставки якобы могут начаться уже в октябре под прикрытием продовольственных товаров. Они будут осуществляться в порт Ходейда, куда Россия уже завозила зерно.

Издание утверждает, что имеет данные об обсуждении поставки хуситам также российских противокорабельных или противовоздушных ракет, однако о них пока не договорились.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Россия может предоставить хуситам современное оружие в ответ на поддержку Вашингтоном Украины, но нет никаких доказательств того, что эти ракеты были отправлены, отметили журналисты.

Стив Зиссу, нью-йоркский адвокат, представлявший Бута в США, отказался говорить о том, встречался ли его клиент с хуситами, и акцентировал, что Бут "не занимается этим бизнесом уже более 20 лет".

Фото: BBC

Как напомнили журналисты, россиянин отбывал в США 25-летний тюремный срок за сговор с целью продажи крупной партии оружия колумбийской группировке ФАРК, которую в США признали террористической организацией.

Его задержали еще в 2008 году в Таиланде и тогда он заработал себе прозвище "торговец смертью".

Он был известен транспортировкой оружия и других контрабандных товаров по всему миру в 1990-х и 2000-х годах, а сам утверждал, что имел легальный бизнес в сфере международных авиаперевозок.

Считается, что в течение двух десятилетий Бут помогал как боевикам, так и правительствам в ряде зон конфликта, включая Афганистан, Йемен и Конго.

В 2010 году Таиланд по просьбе США экстрадировал Бута, а через два года суд в Нью-Йорке признал его виновным и отправил за решетку.

Во время заключения Бута неоднократно пытались обменять на американцев, которых удерживают в российских тюрьмах, а в декабре 2022 года его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер, которую осудили в России за незаконное хранение наркотиков.

Фото: AFP

Журналисты рассказали, что после обмена Бут вступил в Либерально-демократическую партию России, а в 2023 году он получил мандат в Ульяновской области по партийному списку.

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовское MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти.

4 октября американские и британские военные нанесли удары по более чем десятку объектов боевиков хуситов в Йемене.