Трамп считает, что должен получить 100% голосов евреев на выборах

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в понедельник, 7 октября, что, по его мнению, он должен получить "100% голосов евреев", ведь "никто не сделал больше для еврейского народа", чем он.

Его слова цитирует CNN, передает "Европейская правда".

Утром 7 октября, в годовщину нападения ХАМАС на Израиль, Трамп заявил, что атаки "никогда бы не произошли", если бы он был президентом.

"Никто не сделал больше для еврейского народа, чем я. Никто не сделал больше для Израиля на посту президента, возможно, даже после того, как стал президентом", – сказал Трамп.

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Также Трамп в очередной раз раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена, заявив, что он "худший президент-международник в истории".

"Я имею в виду, посмотрите, что произошло с Украиной. Посмотрите, что произошло с 7 октября. Если бы я был там, 7 октября никогда бы не произошло", – уверен Трамп.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После этого, Трамп высказал мнение, что Израилю следует нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку, хотя Байден надеется, что Израиль изберет взвешенный подход.