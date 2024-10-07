Проросійська партія влади Грузії декларує поглиблення співпраці з ЄС і НАТО

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час презентації передвиборчої програми партії влади "Грузинська мрія" назвав серед її пріоритетів розвиток відносин із Європейським Союзом і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

За словами Кобахідзе, найважливішим національним завданням "Грузинської мрії" є "перезавантаження відносин зі США та ЄС", тому що партії подобається ситуація, яка склалася у відносинах з Вашингтоном і Брюсселем.

Грузинський прем’єра заявив, що до 2028 року Грузія виконає понад 90% зобов’язань за угодою про асоціацію і до 2030 року увійде до числа країн-кандидатів, найбільш готових вступити до ЄС.

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"З нашого боку робляться всі кроки для перезавантаження відносин, і ми впевнені, що наступного року, після закінчення війни в Україні, будуть зроблені відповідні кроки, які забезпечать відновлення відносин, як у напрямку Сполучених Штатів, так і в напрямку Європейського Союзу", – сказав Кобахідзе.

Зазначимо, що грузинські посадовці не вперше роблять прогнози про "завершення війни в Україні" у 2025 році, стверджуючи, що це вирішить усі проблеми у відносинах із Заходом.

Далі Кобахідзе назвав одним із головних пріоритетів "Грузинської мрії" поглиблення співпраці з НАТО, а також заговорив про необхідність "поглиблювати стратегічне партнерство з Китаєм, яке має велике значення як в економічному, так і в політичному плані".

В останні місяці "Грузинська мрія" ухвалила низку кроків, які викликали гостру критику Заходу – від ухвалення закону про "іноагентів" до заборони "пропаганди ЛГБТ".

На цьому тлі Євросоюз заморозив відносини з Тбілісі, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Європейського Союзу.